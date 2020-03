Stiri pe aceeasi tema

- Alte trei decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate sambata dimineața in Romania. Toate persoanele decedate sunt din județul Arad. Numarul total al deceselor a ajuns la 29....

- Bilanțul actualizat al cazurilor de nou coronavirus a urcat in Romania, duminica, la 139. 9 dintre pacienți sunt declarați vindecați și au fost externați. Duminica, au fost confirmate 16 cazuri noi: 4 cazuri in București, 4 in Arad, 3 in Brașov, 2 in Braila și cate 1 caz in Constanța, Teleorman și Iași.…

- Pana astazi, 15 martie 2020 – ora 17.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 139 de cetațeni care au contactat virusul, noua sunt declarați vindecați și au fost externați. Astazi au fost confirmate 16 cazuri…

- Bilantul infectiilor cu coronavirus la nivel national a ajuns la 95. Printre persoanele infectate se afla managerul Spitalului "Dimitrie Gerota" si senatorul PNL Vergil Chitac. Inca sase cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, astfel ca numarul total al persoanelor infectate a ajuns…

- Cel de-al 49-lea caz de coronavirus a fost confirmat, in urma cu putin timp, la o femeie de 45 de ani, aflata in carantina la Arad, anunta Grupul de Comunicare strategica. Potrivit sursei citate, femeia venise in Italia. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

- UPDATE, 11.03.2020 – Patru noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate, marti seara, la noi in tara; numarul total al bolnavilor a ajuns la 29. Cei mai noi pacienti sunt: un barbat de 57 ani, intors ieri din Italia si care se afla in carantina in Arad; o femeie de 26 ani din Hunedoara;…

- Doi pacienti diagnosticati cu noul coronavirus si care au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara s-au vindecat si vor fi externati. Bilantul infectarilor cu noul coronavirus a ajuns in Romania la 29. Patru cazuri au fost confirmate marti seara. Este vorba despre…

- Bilantul cazurilor de coronavirus din Romania a ajuns in aceasta seara la 28. Trei noi cazuri de infectare cu Covid-19 au fost confirmate marți seara. Este vorba despre trei pacienți din Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara. Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri…