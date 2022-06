Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 35 de ani s-a filmat in timp ce loveste cu autovehiculul trei masini in municipiul Bacau. Vitezomanul a fugit de la locul accidentului dupa ce a transmis live pe Facebook momentul in care acroseaza autovehiculele parcate. Incidentul a avut loc sambara, 28 mai, pe strada George Bacovia din…

- Cadavrul unui barbat in varsta de 22 de ani, cu plaga injunghiata, a fost gasit in Oradea. In urma necropsiei, anchetatorii au stabilit ca acesta s-a injunghiat in inima. Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor a transmis ca trupul neinsufletit al unui barbat a fost gasit in Oradea si prezenta urme de…

- SUCCES… Scoala „Mihail Sadoveanu” din Husi a reusit din nou sa puna intr-o lumina foarte buna intreg „orasul dintre vii”, cu o initiativa proprie, care, iata, a reusit sa starneasca interesul profesorilor si copiilor din toate judetele Moldovei! Este vorba despre concursul „Comunicare Plus”, cel care…

- Un apel la 112 a luat o turnura neasteptata pentru un barbat de 37 de ani. Acesta apelase serviciul de urgenta ca sa anunte ca un sofer il sicaneaza in trafic, pe raza comunei brailene Viziru. Politistii Biroului Sectiei 5 Politie Rurala Viziru au fost sesizati printr-un apel la 112 de un barbat, in…

- Constantin Cobanel, un roman in varsta de 39 de ani care lucra, la garajul unei case de vacanta a ministrului Justitiei din Italia, a murit, marti dimineata, strivit de o grinda de fier. Romanul, care era angajat de cateva luni la o companie din Gignod, lucra la renovarea garajului casei de vacanta…

- Un roman a fost retinut in Alicante dupa ce s-a dat drept agent al Politiei Nationale spaniole si a talharit o refugiata ucraineana, relateaza El Periodic.com. Jaful s-a petrecut in centrul orasului, la finalul lunii aprilie. Intr-o combinatie de engleza si spaniola, barbatul i-a comunicat victimei,…

- Un barbat care a cumparat o mobila de bucatarie second-hand a fost surprins cand a gasit 150.000 de euro ascunși intr-unul dintre dulapuri. Thomas Heller, din Bitterfield, Germania, a cumparat mobila care a aparținut unui cuplu in varsta de pe un site de licitații și s-a bucurat ca a putut sa negocieze…

- Un student stabilit in Portugalia este, de zilele trecute, consilier local in sectorul Penha de Franca – Lisabona, el candidand la alegerile care au avut loc la finalul anului trecut. Sergiu Senciuc, care s-a stabilit in Portugalia de ani de zile, este de zilele trecute consilier local in sectorul Penha…