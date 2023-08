Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de ciclisti din 9 tari vor participa la Turul Tinutului Secuiesc, competitie care se va desfasura in perioada 9-12 august, au anuntat, joi, organizatorii evenimentului sportiv. Lukacs Laszlo, organizatorul principal al competitiei, a precizat, intr-o conferinta de presa, ca in acest an s-au…

- Este sezonul concediilor și mulți romani și-au facut deja planuri de vacanța. Cei mai mulți vor merge in vacanța pe litoralul romanesc sau la munte, dar sunt și romani care au ales sa se relaxeze in aceasta vara in strainatate, pe litoral in Italia, Franța sau Spania. Un semn de circulație a aparut,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel din Napoli au dispus predarea fostului ministru Darius Valcov, condamnat in țara la o pedeapsa de 6 ani inchisoare cu executare, potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea PLUS.Decizia instanței italiene nu este definitiva și poate fi atacata cu recurs.Fostul…

- Spiritul lui Nenea Iancu Caragiale, ce a oglindit naravurile și pasiunile politice care marcau societatea romaneasca din vremea lui, traiește astazi, nu numai prin opera sa, dar și printr-o berarie din Piatra-Neamț ce ii poarta numele. Familia care a deschis aceasta berarie, este cea care a deschis…

- Romance sarace obligate sa practice prostituția 'la strada' in Roma: Polițiștii și procurorii DIICOT au descins peste traficanțiUn grup infracțional organizat, care deținea „posturi” pentru prostituția stradala in Roma, a fost destructurat de procurorii DIICOT. Fete cu situație materiala precara…

- Ploi cu descarcari electrice și vreme instabila vor fi și in Romania, dar nu vor provoca inundații devastatoare, așa cum s-a intamplat in Italia, a spus la Digi24 Florinela Georgescu, director executiv ANM. Pana la sfarșitului zilei e valabil insa un cod galben hidrologic care vizeaza rauri din partea…

- Un roman a supravietuit dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul doi al aeroportului din Bari, Italia. Incidentul a avut loc marți seara. Potrivit presei din Italia, barbatul ajunsese in Bari cu o zi inainte. Din motive necunoscute, a doua zi a vrut sa se intoarca in Romania, dar nu avea bilet. Romanul…

- Medic roman, arestat in Italia. Un barbat de 59 de ani, medic roman, a fost arestat in Italia in baza unui mandat emis de autoritațile italiene, anunța Il Gazzettino. Acesta este acuzat de autoritațile italiene de o frauda de 1,6 milioane de franci elvețieni, bani folosiți, spune el, pentru a-i plati…