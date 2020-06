Stiri pe aceeasi tema

- Emil Ciurar, romanul care și-a ucis copiii și parinții pe o șosea din Italia, a primit o veste buna. Cererea sa de a fi lasat sa se intoarca in Romania, pentru a participa la inmormantarea celor dragi, a fost acceptata.

- Romanul care și-a ucis doi dintre copii și parinții pe o șosea din Italia are acum o mare dorința. Emil Ciurar, aflat in arest la domiciliu in Napoli, vrea sa poata ajunge in Romania, la inmormantarea celor mai dragi ființe.

- Potrivit Arezzo Notizie, data inmormantarii celor patru a fost stabilita pentru luni, 15 iunie. Distrus de durere, tanarul roman in varsta de 30 de ani, aflat in arest la domiciliu la Napoli, in casa unor rude, i-a cerut judecatorului permisiunea de a putea veni in Romania, pentru a putea participa…

- Emil Ciurar, romanul care și-a pierdut copiii și parinții intr-un accident cumplit in Italia, incearca acum sa puna cap la cap ultimele clipe de inainte de tragedie. Barbatul este devastat de durere și nu poate accepta gandul ca și-a ucis familia.

- „Nu puteam sa-mi tin ochii deschisi, eram obosit mort", a marturisit el, confirmand astfel declaratia unui martor care, inainte de producerea accidentului, ar fi vazut masina cum circula in zig-zag. „Cand am observat-o, am scazut viteza si m-am distantat de masina care parea sa fi fost scapata de sub…

- Romanul care și-a pierdut parinții și doi dintre cei patru copii in tragedia de pe autostrada A1, intre Arezzo și Monte San Savino, in Italia, a fost arestat. Barbatul, care a scapat nevatamat, era la volanul unui autoturism Volkswagen Sharan cu 7 locuri in care se afla toata familia lui: soția, cei…

- Romanul care și-a pierdut parinții și doi dintre cei patru copii intr-un cumplit accident produs pe autostrada A1 din Italia, in zona orașului Arezzo, a fost arestat, in timp ce soția și ceilalți doi copii se zbat intre viața și moarte in spital.

- Un copil de 5 ani din Pordenone, Italia, a fugit de acasa sa iși imbrațișeze mama, aflata in prima linie de lupta impotriva coronavirusului intr-un spital din Trieste. Femeia nu a mai mers acasa de o luna, ca sa evite infecția. Il Gazzettino scrie ca baiețelul a reușit sa se indeparteze de casa și a…