- Daca in Germania vanzarile de calorifere electrice au explodat, vecinii din Elveția se grabesc acum sa cumpere generatoare. Motivul: o posibila penurie de energie electrica in aceasta iarna. Acest lucru este de necrezut intr-una dintre cele mai bogate țari din lume. Elveția se teme ca va ramane fara…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro s-a luat la harta cu un youtuber care l-a insultat, joi, in capitala Brasilia, potrivit unei inregistrari video difuzate de postul de stiri brazilian Globo, transmite CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- FCSB va stabili, diseara, un nou record de asistenta in fotbalul romanesc, in acest sezon. Sunt asteptati peste 30.000 de suporteri pe „Arena Nationala“ pentru returul cu Dunajska Streda (Slovacia). Chiar si asa, patronul ros-albastrilor a facut o criza de nervi.

- Facturile tot mai mari la energia electrica i-au determinat pe mulți sa fie mai atenți la consum. O arata clar chiar datele oficiale: s-a consumat cu sase la suta mai putin curent electric in primele cinci luni ale acestui an fata de aceeasi perioada din 2021.Facturile uriase la curent electric au bagat…

- Un barbat a amenințat ca se sinucide in Caransebeș, din cauza facturilor la gaz si curent. Acesta s-a dus in fața Catedralei Episcopale din mijlocul orașului, iar pe trepte s-a stropit cu un lichid inflamabil și in mana avea un cuțit. Fortele de ordine l-au calmat și nu s-a ajuns la o tragedie. Omul…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit 36 de migranti care au vrut sa iasa din tara ascunsi printre sicrie transportate cu un TIR care se deplasa in Italia, condus de un roman, potrivit Agerpres.TIR-ul a fost verificat in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, in baza unei analizei de risc,…

- Un copil roman, in varsta de 13 ani, a fost ucis de un stivuitor chiar in curtea familiei sale. Baiatul a dorit sa se distreze, insa și-a gasit sfarșitul sub stivuitor. Copilul se bucura de prima zi de vacanța și nimeni nu s-ar fi așteptat la un asemenea deznodamant. O intreaga comunitate este acum…

- Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, in parteneriat cu Asociația Comitato Dante Alighieri din Timișoara, Asociația Culturala Fucina Italica Francesco Griselini din Timișoara, Asociația Culturala Cinemazero din Pordenone (Friuli Venezia Giulia – Italia) și Fondazione…