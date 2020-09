Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul are 34 de ani și a fost arestat de catre detectivii Garzii Naționale pentru Criminalitate Economica și este cercetat intr-un dosar al gruparilor infracționale internaționale care comit fraude cibernetice in Irlanda, scrie Dublin Live. Romanul este arestat de șapte zile. Citește și:Un…

- Intr-un film postat, marti dupa-amiaza, pe Facebook, se vede cum o ursoaica, insotita de puiul sau, de apropie de un cort, adulmeca, dupa care sfasie cortul de unde ia un rucsac, netulburata de faptul ca in tot acest timp in zona este un caine care o latra. Mai mult, la un moment dat, ursoaica…

- Un șofer roman a fost arestat in Austria, dupa ce a primit aproape 100.000 de euro ca sa lase 21 de oameni sa urce in remorca lui. 8 dintre cei din remorca au fugit și sunt cautați de polițiști. Pe 17 august in jurul orei 22:00, un martor a raportat prin intermediul numarului de urgența […] Source

- Adrian Porumboiu, fostul arbitru internațional și om de afaceri, a fost pradat de hoți in miezul zilei. Bunul i-a fost dus la amanet. Un milionar roman, furat in mijlocul zilei. I-a sustras bunul chiar de sub nas Marți, in amiaza mare, in Vaslui, un barbat de 50 de ani de etnie roma, din Targu Jiu,…

- Barbatul a fost arestat preventiv pe o perioada de 30 de zile, pentru savarsirea infractiunii de contrabanda Garda de Coasta a confiscat peste 9.400 de pachete cu tigari de contrabandaPolitistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa…

- A aparut episodul 91 al Verdictului Politic, rubrica realizata de Dana Budeanu in exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. In acest episod, Dana Budeanu vorbește despre legea carantinei adoptata de Senat.Din episodul de azi: „Este cea mai trista zi din democratia ultimilor 30 de ani (...)…

- Curtea Penala numarul 1 din Albacete a incarcerat un barbat in varsta de 23 de ani, care a atacat și ranit patru polițiști, dupa ce a fost arestat pentru tulburarea ordinului intr-o unitate alimentara din oraș, pe care procurorul il acuza de infracțiunea continua de atac.Procurorul il considera…

- Un tanar din județul Alba a transmis live pe Facebook in timp ce era arestat de polițiști. In imaginile video, el apare certandu-i pe agenți, pentru ca aceștia nu purtau maști de protecție și manuși.