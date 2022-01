Stiri pe aceeasi tema

- Filmarea in care un barbat trage cu o arma, pe fereastra locuinței, a fost efectuata in Germania, au explicat surse judiciare. „Numai saracii arunca cu petarde” – este titlul clipului postat pe o platforma sociala. Filmarea este efectuata in Germania, au declarat surse din poliție, confirmate…

- Reacțiile nu au intarziat sa apara iar internauții au criticat gestul tanarului. Autoritațile s-au autosesizat in urma videoclipului din mediul online.Din primele informații, clipul nu a fost filmat in Romania. Sursele Realitatea PLUS spun ca individul este angajat la o firma de paza din Germania.

- Noaptea de Revelion se lasa mereu cu o mulțime de nebunii. Alcoolul, voia buna și distracția ne fac sa acceptam provocari pe care in mod normal nu le-am face, scrie ro-viral.video. Așa s-a intamplat și in cazul unei tinere care a fost luata de val și a vrut sa-și demonstreze calitațile atletice chiar…

- Masina traficantilor a fost oprita in trafic, iar drogurile erau ascunse in zona motorului. Exista informatia ca barbatii, care sunt din Iasi, au venit din Germania cu susbstante interzise.

- Procurorii DIICOT Iași și polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Iași au surprins doua persoane venite din Germania care aveau asupra lor droguri de risc și de mare risc, respectiv 600 de grame de cocaina și 176 de grame de canabis, se arata intr-un comunicat DIICOT. Destructurarea…

- Masa de Revelion are si ea traditii speciale. Exista obiceiuri potrivit carora ceea ce faci la final sau la inceput de an, iți influențeaza norocul in urmatoarele 12 luni. Insa doar unul din cinci romani recunoaște ca este superstițios. Cu toate acestea, alimentele speciale pentru noaptea dintre ani,…

- Noaptea dintre ani are o insemnatate aparte. Este noaptea in care ne amintim de toate momentele bune și mai puțin bune din anul ce se incheie, noaptea in care ne facem planuri și petrecem alaturi de oameni dragi. Restaurantul Glamour din Buzau s-a pregatit așa cum se cuvine pentru intampinarea Noului…

- Un roman acuzat ca a comis un jaf armat de 115.000 de euro in Olanda a fost prins, marți , in Botoșani. Pe numele barbatului in varsta de 36 de ani, din comuna Corni, fusese emis un mandate european de arestare, potrivit unui comunicat al IPJ Botoșani.