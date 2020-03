Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care voia sa faca profit uc maști, manuși și dezinfectant, pe care le vindea ilegal, in Piața Volanta din Timișoara, a fost prins de polițiști, a fost amendat iar marfa i-a fost confiscata. Oamenii legii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat un control…

- Fara muncitorii sezonieri din Romania si din Polonia, o industrie de 700 miloane de euro, reprezentata de cultivatorii de sparanghel si capsuni din Germania, risca sa se prabuseasca.Masurile impuse de pandemie ii afecteaza pe fermierii din Germania, care se bazeaza pe muncitorii romani si polonezi,…

- Soferii firmei de transport public din municipiul Alba Iulia poarta masti si manusi de protectie si nu mai elibereaza bilete de calatorie, fiind, de asemenea, blocata prima usa a vehiculelor, ca o masura de preventie dispusa in conditiile extinderii infectiilor cu coronavirus, potrivit Agerpres.Multi…

- Primarul de Chisinau, Ion Ceban, a anuntat ca transportul public din Capitala va functiona la maxima capacitate, incepand cu ziua de luni, 16 martie. La linie va fi scos tot efectivul de autobuze si troleibuze care dispune municipalitatea „pentru ca cetatenii sa nu se imbulzeasca atat in transport,…

- Opt migranti provenind din India au fost prinsi incercand sa iasa ilegal din tara, ascunsi intr-un TIR care transporta piese metalice in Germania.Automarfarul a fost verificat la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II si era condus de un cetatean roman in varsta de 39 ani, conform…

- Municipalitatea suceveana a achizitionat 2.000 de masti de unica folosinta si a instalat automate cu dezinfectant la toate etajele din sediu, ca masura de prevenire si protectie fata de infectia cu noul coronavirus, a declarat intr-o conferinta de presa, miercuri, primarul Ion Lungu. El a spus ca a…

- Analizele pentru asistentul medical din Resita care a lucrat in Germania si care este internat la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara au fost facute publice. Tanarul a devenit suspect de coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu patru pacienti infectati cu virusul din China. Tanarul de 25 de…

- Un sofer roman de TIR, in varsta de 39 de ani, a fost amendat si va fi cercetat penal, dupa ce a fost prins in timp ce fura curent de la un stalp de iluminat public, in Germania. In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 03.00, politistii din Nohra au facut un control […] Source