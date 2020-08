Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Cipru a deschis miercuri un dosar penal pentru crima cu premeditare, dupa ce in spatele unei benzinarii din Larnaca a fost gasit cadavrul ingropat al unui roman de 33 de ani dat disparut de mai bine de o luna.

- Romanul disparut in Cipru, gasit mort dupa o luna, ingropat in spatele unei benzinarii. Andrei avea 33 de ani. Romanul disparut de o luna de zile in Cipru, dupa ce a fost batut și jefuit, a fost gasit mort in Larnaca. Andrei Popa era ingropat in spatele unei benzinarii de pe bulevardul Artemis. Andrei…

- Politiștii rutieri valceni au verificat 527 de autovehicule destinate transportului de marfa și 173 de autovehicle destinate transportului public de persoane, constatand 193 de abateri de la regimul rutier. Cuantumul amenzilor s-a ridicat la peste 50.000 de lei. Politistii rutieri din Valcea, sub coordonarea…

- 11 romance au fost arestate, marți, pe Aeroportul din Larnaca, acestea sunt acuzate de autoritațile din Cipru ca incheiau casatorii fictive pentru sume cuprinse intre 700 și 1000 de euro cu cetațeni din afara Uniunii Europene, asta deși erau casatorite deja, potrivit site-ului Sigma.Problema casatoriilor…

- Polițiștii au efectuat in data de 22 iulie mai multe controale pentru verificarea respectarii masurilor de protecție sanitara. Au fost verificate 2.386 de firme și 10.402 persoane.Citește și: SONDAJ Mesajul romanilor catre urechile guvernanților: firmele romanești ar trebui susținute mai mult…

- CHIȘINAU, 27 iun. - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 7 250 de persoane, dintre care 3 307 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. © Sputnik / Anatolii Kiriak. Demograf: Vor ramane acasa sau nu moldovenii dupa pandemia…

- Mai multe persoane s-au luat la bataie in Parcul Central, sambata seara.In jurul orei 19.30, polițiștii municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați de catre polițiștii Locali din cadrul Primariei Municipiului Cluj-Napoca, despre producerea unei stari conflictuale intre mai multe persoane, in Parcul Central. ”La…

- CHIȘINAU, 4 iun - Sputnik. Doua permise de conducere cu indici de falsificare au fost depistate de catre polițiștii de Frontiera de la punctul de trecere Giurgiulești–Galați. Incidentele au fost consemnate pe direcția de ieșire din țara, in aceasta dimineața. Primul document identificat neveridic…