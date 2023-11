Un român din cinci este afectat de sărăcie. Tinerii sub 24 de ani, o categorie vulnerabilă In 2022, un roman din cinci a fost afectat de saracie, iar o categorie vulnerabila era cea a tinerilor sub 24 de ani. Anul trecut, 21,2% din populația rezidenta traia intr-o gospodarie ale carei venituri erau mai mici decat pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent, arata datele publicate de […] The post Un roman din cinci este afectat de saracie. Tinerii sub 24 de ani, o categorie vulnerabila appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

