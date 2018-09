Un român din cinci, apt de muncă, nu a muncit niciodată ! Tensiunea de pe piața muncii se acutizeaza pe fondul scaderii populației apte de munca, lucru recunoscut recent chiar de Banca Naționala a Romaniei (BNR), potrivit unei analize realizate de Hotnews. In aceste condiții, o persoana din cinci nu a muncit nici macar o data, deși are varsta necesara, potrivit unei anchete a Institutului Național de Statistica (INS). Din datele oficiale reiese ca in cazul femeilor, de exemplu, una din patru a preferat sa stea acasa, lucru care defavorizeaza economia, punand presiune pe piața muncii și pe buget, daca luam in considerare ajutoarele sociale. Mare parte… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

