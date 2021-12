Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc miercuri seara, in jurul orei 20:00. Cum cheiul Euroterminalului Anvers din Waaslandhaven era pustiu la ora respectiva, autoritațile au fost alertate abia joi, la ora 03:00 dimineața.Unul dintre paznici a vazut un camion și o remorca pe partea laterala a docului. Motorul era pornit,…

- Un șofer roman de TIR este cautat de doua zile de echipele de salvare belgiene. Omul a cazut cu camionul sau in apele inghețate din portul Anvers. Autovehiculul a fost recuperat, nici urma de șofer, insa.

- ■ procurorii au stabilit modul de producere a accidentului provocat de un nemtean ■ doi au fost pe scaunul din fata, sapte in spate si trei in portbagaj ■ doua victime au decedat, iar restul au fost ranite ■ soferul a fost arestat ■ Soferul nemtean de 23 de ani, care a transportat 12 migranti […] Articolul…

- Spania a avut parte de un nou episod de violența, de data aceasta intr-o parcare din La Junquera, unde un șofer roman de TIR a fost injunghiat mortal, sambata, de un alt conațional, tot șofer.

- Sfarșit tragic pentru un roman stabilit in Belgia! A plecat pe meleaguri straine pentru a asigura un trai mai bun familiei sale, insa și-a pierdut viața, chiar in timpul serviciului. Barbatul a decedat pe loc, dupa ce a cazut de la o inalțime de opt metri, in tima ce renova o cladire. Iata cum s-a intamplat…

- Pilotul avionului privat prabusit duminica la Milano este omul de afaceri roman Dan Petrescu, in varsta de 68 de ani. El se afla in aparatul de zbor impreuna cu sotia, fiul lor si alti cinci prieteni.

- Clipe de groaza pentru un șofer de TIR care și-a vazut moartea cu ochii chiar azi noapte! In timp ce se afla in cursa, barbatul s-a rasturnat cu camionul, astfel a ramas strivit sub cabina. A incercat tot ce i-a stat in putința sa se salveze, insa totul a fost in zadar. Dupa cateva minute, șoferul a…