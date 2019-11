Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Spatarelu, pana acum un anonim in lumea buna a luptelor, a luptat cu Henry Bannert, campionul Austriei, campion mondial, neinvins de 5 ani, scrie Cronica de Gaesti. Un roman a fost condamnat la 5 ANI de INCHISOARE pentru TENTATIVA DE OMOR si a fugit in Anglia. Acum face furori in MMA…

- Florin Andone a devenit unul dintre jucatorii favoriți ai suporterilor echipei Galatasaray. Internaționalul roman a reușit dubla in primul meci ca titular, in victoria contra Sivasspor, scor 3-2, potrivit Mediafax.Andone deschis scorul in minutul 22, iar 20 de minute mai tarziu a transformat…

- O familie din Piatra Neamt, greu incercata de soarta, are nevoie de ajutor, conform publicatiei on-line www.tvmneamt.ro. Conform sursei citate, Gabriela Ifrim, in virsta de 42 de ani, a decedat simbata, 19 octombrie, intr-un spital din orasul Huntingdon. Decesul a survenit in urma unei complicatii aparute…

- Situație halucinanta! Un roman, cautat in Germania pentru crima timp de 27 de ani, a fost prins in țara noastra. Acesta este acuzat ca a omorat un alt roman, in urma cu peste doua decenii.

- Liviu Bratescu, membru CA al TVR din partea PNL, președintele Comisiei Naționale de Cultura, Culte și Minoritați a Partidului Național Liberal, reclama faptul ca ieri, in ziua moțiunii de cenzura, la TVR s-a vazut doar Viorica Dancila, in vreme ce dezbaterea din Parlament a fost cenzurata, in locul…

- Trei femei au fost batute cu bestialitate, in propria casa, de un barbat periculos, care, potrivit oamenilor legii, este un roman, din Braila. Scenele socante au avut loc in Anglia si au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate in casa victimelor.

- Un poștaș din Vaslui a mancat o bataie zdravana de la un roman stabilit in Anglia, pentru ca, spune el, este și consilier PSD. Agresiunea s-a produs cu aproape o luna in urma, dar victima a așteptat certificatul medic-legal pentru a face plangere impotriva agresorului. Totul ar fi plecat de la un conflict…