Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer roman de TIR și-a pierdut viața intr-un accident rutier cumplit, in Marea Britanie. Barbatul, in varsta de 32 de ani, conducea pe autostrada M74, cand a pierdut controlul volanului din cauza vantului puternic și ajuns pe contrasens, unde a fost izbit de un alt autovehicul, scrie Observatornews…

- Un barbat din municipiul Roman a sunat nervos la 112 pentru a reclama ca nu este lasat sa intre intr-o sala de jocuri de noroc. Jandarmii au ajuns la adresa specificata și dupa verificari l-au amendat pe reclamant pentru „urgența” nejustificata, tulburare

- George Pușcaș (25 de ani) este laudat de managerul lui Reading pentru primul gol in acest campionat și evoluția solida de ansamblu. ”Va fi important pentru noi și va mai marca”. De la note 2, 3 și 4 a sarit brusc la 8! Ce transformare neașteptata și imbucuratoare pentru George Pușcaș! Atacantul roman,…

- Un roman stabilit in Italia a fost amendat cu o suma uriașa dupa ce a postat pe contul sau de Tik Tok un videoclip in care iși facea nevoile pe o mașina de poliție. Tanarul in varsta de 25 de ani s-a filmat, cu țigara in gura, in timp ce urina pe o mașina a Poliției Locale din La Spezia. Imaginile…

- O femeie a primit o despagubire uriașa dupa ce a fost acuzata pe nedrept de furt dintr-un supermaket și a fost bombardata ani in șir cu somații de plata și amenințari cu procese. Lesleigh Nurse, din Semmes, statul american Alabama, a primit o despagubire de 2,1 milioane de dolari, dupa ce a dat in judecata…

- Lesleigh Nurse, din Semmes, statul american Alabama, a primit o despagubire de 2,1 milioane de dolari, dupa ce a dat in judecata un supermarket pentru ca a acuzat-o in mod fals de furt, potrivit NBC News.

- Amanda Pritchard a spus ca NHS (Serviciul National de Sanatate) pune deja in aplicare planuri in cazul in care i se va cere sa livreze o campanie anuala de vaccinare, transmite Daily Mail, relateaza Blacknews.ro. NHS se pregatește pentru conceptul de lansare anuala a vaccinului de rapel Covid,…

- Tot el a spus ca imunizarea va deveni condiție obligatorie de angajare pentru tot personalul medical care lucreaza cu Serviciul National de Sanatate.Anglia urmeaza astfel modelul Frantei, Italiei și al unora dintre state americane, impunand lucratorilor din domeniul sanatații sa se vaccineze, relateaza…