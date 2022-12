Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer roman a caștigat o suma mare de bani la Loteria de Craciun din Spania. Care este motivul pentru care barbatul nu se poate bucura Un șofer roman a caștigat o suma mare de bani la Loteria de Craciun din Spania. Care este motivul pentru care barbatul nu se poate bucura Un roman care traiește de…

- Vasile, un imigrant roman stabilit in Spania, a castigat 400.000 de euro la celebra loterie „El Gordo”, de Craciun, insa a trebuit sa nu se bucure prea tare. El e Vasile, romanul care a castigat 400.000 euro la Loto in Spania. De ce nu se poate bucura de premiu Vasile, de profesie camionagiu, este stabilit…

- Vasile, un imigrant roman stabilit in Spania, a castigat 400.000 de euro la celebra loterie „El Gordo”, de Craciun, insa a trebuit sa nu se bucure prea tare. El e Vasile, romanul care a castigat 400.000 euro la Loto in Spania. De ce nu se poate bucura de premiu Vasile, de profesie camionagiu, este stabilit…

- Chiar inainte de sarbatorile de iarna, un roman a primit o veste fabuloasa: a caștigat la loterie. Iși cumpara bilete de ani de zile, insa nu și-a pierdut niciodata speranța ca, intr-o zi, se va bucura de premiul cel mare. Acum, este pregatit sa-și transforme visul in realitate. Afla in randurile de…

- Un roman care traiește de peste 20 de ani in Spania a caștigat 400.000 de euro la Loteria de Craciun 2022, informeaza Ziarul Romanesc. Din pacate, Vasile nu se poate bucura, pentru ca are probleme cu inima. O emoție puternica i-ar fi fatala.

- Un imigrant roman din Spania a castigat 400.000 de euro la celebra loterie "El Gordo", insa a facut eforturi sa nu se bucure prea tare cand s-a prezentat sa-si ridice premiul. Vasile, stabilit in Almeria din 2001, inca se recupereaza dupa un infarct suferit in urma cu doua luni si nu are voie sa aiba…

- Il cheama Vasile, este șofer de camion stabilit in Roquetas de Mar, regiunea Andaluzia, și a caștigat o suma mare la Loteria din Spania chiar inainte de Craciun, scrie Hotnews . „Sunt foarte fericit, dar nu pot sa sarbatoresc așa cum merita, trebuie sa fiu calm”, a povestit Vasile care a suferit un…

- Viața lui Vasile, un șofer roman de camion din Roquetas de Mar, Andalucia, a luat o intorsatura neașteptata, dupa ce a caștigat o suma mare la Loteria de Craciun 2022 din Spania, informeaza Ziarul Romanesc . Barbatul care a plecat in 2001 din Romania in cautarea unui trai mai bun a suferit in urma doua…