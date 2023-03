Stiri pe aceeasi tema

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Cum v-am mai spus, cititorii sunt ajutoarele mele. De multe ori chiar ei scriu articolele prin sugestiile, intrebarile și curiozitațile lor. Eu doar pun parerile lor cap la cap.

- Un loc in care merita sa vii, ca sa traiești clipe de neuitat!  Aici se poate organiza și toata gama de evenimente dorite  In sezonul estival, AQUA BEACH va poate oferi momente de vis la piscinele din incinta locației Zilele trecute, m-am nimerit prin Snagov, mai exact in Ghermanești. Ma chinuia…

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Continuam povestea noastra de afaceri. Prezența acestui gen de barca de pescuit a facut valva. Frigiderul a rezolvat și problema unei cutii de bere rece și a unor gustari. Patul din interior facea posibila și prezența copi

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Am observat in ultimii ani ca sunt tot mai mulți romani care vin sa se stabileasca in Costa Rica. Unii m-au intrebat ce business ar putea sa deschida cu un capital de maximum 100.000 de dolari. Dragilor, nu va pot recomand

- In perioada 20 – 28 ianuarie a avut loc in Franța cea de-a 5-a ediție a Festivalului de film documentar (FIPADOC) de la Biarritz, primul eveniment major al anului din circuitul celor dedicate acestui gen, care reunește anual 50 de țari participante și peste 30.000 de spectatori. Cu aceasta ocazie, Painea…

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Continuam. Bulgarașul nostru este pe la jumatatea muntelui și s-a transformat deja intr-un mare val de zapada. In orașelul Zwickau era și faimoasa fabrica de producție a automobilului Trabant. Autoritațile federale pregate

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Sigur ca va raspund. Da, sunt oportunitați pe tot globul. Mulți din voi mi-ați spus, pe buna dreptate, ca nu toți locuim in zone exotice. Referitor, desigur, la oportunitațile pe care vi le-am prezentat saptamana trecuta.

- De la inceputul invaziei, 10,7 milioane de oameni au parasit Ucraina, potrivit Serviciului de Frontiera de Stat al Ucrainei, Unii dintre ei s-au intors intre timp, insa un numar insemnat iși petrec sarbatorile departe de casa. Jurnaliștii de la The Guardian au documentat poveștilor catorva familii pe…