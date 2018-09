Stiri pe aceeasi tema

- Aripa Chris Ashton si pilierul roman Alexandru Tarus, ambii de la Sale Sharks, au fost convocati in fata unei comisii de disciplina independente, dupa cartonasele rosii primite in meciul test din presezon cu Castres Olympique, castigat saptamana trecuta, a anuntat, marti, Rugby Football Union, citata…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA Ca n-a fost vorba doar despre o simpla plimbare se poate vedea si din acest... PRIM BILANT AL TURNEULUI SUD-AMERICAN! Din delegatia care I-a insotit pe presedintele lliescu in vizitele oficiale intreprinse in Argentina,…

- Un patiser roman a declarat ca nu vrea sa angajeze britanici pentru ca nu muncesc la fel de mult precum compatriotii sai, relateaza sambata publicatia Kentwood Post pe site-ul sau, potrivit Agerpres. Fiecare dintre cei 16 angajati ai lui Ovidiu ...

- Guvernul achiziționeaza 22 de elicoptere și un simulator de zbor, pentru situații de urgența. Anunțul a fost facut, marți, in ședința de Guvern, de catre premierul Viorica Dancila. Este vorba despre o Ordonanța de urgența privind achiziția cetralizata de elicoptere și simulatoare de zbor pentru situații…

- Tenismanul roman Marius Copil il va infrunta pe olandezul Robin Haase in prima runda a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, care va debuta luni la All England Club din Londra. Copil (27 ani, 95 ATP) a castigat singura sa confruntare cu Haase (31 ani, 44 ATP), anul acesta, in…

- Roger Federer s-a luat de Țiriac: ”Ințeleg frustrarea unor directori de turnee. Dar au mers prea departe”. Elvețianul Roger Federer nu va participa la nici un turneu pe zgura, atragandu-și multe critici, inclusiv din partea lui Ion Țiriac. „Ceasornicarul” a raspuns imediat. „Exista libertatea de exprimare…

- Ghețarii din Antarctica s-au topit de trei ori mai repede in ultimii cinci ani rezulta dintr-un studiu realizat de o echipa internaționala de oameni de știința. Potrivit acestora, in ultimii 26 de ani continentul sudic a pierdut circa 3 trilioane de tone de gheața, suficient pentru creșterea nivelului…