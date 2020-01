Stiri pe aceeasi tema

- John Musetescu Werberg s-a nascut in Uppsala, Suedia, iar de cativa ani s-a mutat in Barcelona. Are dubla cetatenie suedeza si romana si se afla acum in centrul unui scandal de amploare in Spania.

- John Musetescu, un barbat de origine romana, este banuit ca a comis trei crime in Barcelona, in mai putin de o ora, si a fost arestat preventiv pentru 90 de zile, scrie observator.tv. Musetescu, care are nationalitate suedeza si rezidenta in Barcelona, ar fi comis crimele la inceputul acestei saptamani.Conform…

- ■ inculpatul de 57 de ani si-a injunghiat fiul in virsta de 26 de ani ■ victima a ajuns pe patul de spital, iar tatal in arest ■ Judecatorii din cadrul Tribunalului Neamt s-au pronuntat in cazul unui atentat la viata, iar tatal care si-a adus fiul pe patul de spital a fost condamnat la […] Articolul…

- Ion Tiriac este unul dintre contestatariii vehementi ai acestui demers. "Uite, handicapații aștia au vandut singurul asset pe care il avea Cupa Davis! Vinzi Cupa Davis dupa 120 de ani! Am fost singurul care s-a ridicat și le-am spus: eu sunt atat de inteligent incat imi dau seama cand sunt…

Paisprezece persoane, dintre care noua civili, au fost ucise intr-un atentat cu masina-capcana in orasul Al-Bab din nord-estul Siriei, a transmis Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.

- Justiția din Marea Britanie l-a obligat pe un roman sa lucreze in aceleași ”condiții” pe care acesta le-a oferit la doi conaționali. Este vorba despe Remus Groza, un traficant de persoane roman, care ați platea lucratorii cu 1 lira sterlina pe zi. In plus, Groza ii obliga sa locuiasca in condiții precare.…

- Slavia Praga, echipa la care este legitimat fotbalistul roman Nicolae Stanciu, a obținut un rezultat mare marți seara, in Liga Campionilor. Echipa din Cehia a remizat, scor 1-1, pe terenul Barcelonei.Slavia a facut un meci bun in Spania, deși Ernesto Valverde Tejedor a aliniat cel mai bun…