Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean roman, originar din Dej, județul Cluj, a fost condamnat la inchisoare pe viata in Marea Britanie pentru o crima comisa in anul 2013, informeaza postul Sky News. Tanarul din Dej, Cristian Sabou, a recunoscut uciderea artistei Valerie Graves, care avea 55 de ani, in locuinta acesteia din Bosham…

- Marian are 31 de ani. Barbatul a fost condamnat la 2 ani de puscarie si expulzat in Romania, dupa ce a blocat circulatia feroviara de doua ori, in Italia. Tanarul a explicat ca doar citea Biblia pe...

- Un frate care si-a ucis sora pentru „comportament intolerabil“ pe retelele de socializare a fost condamnat la inchisoare pe viata. Barbatul nu isi regreta fapta si spera sa scape in apel. Victima era supranumita „Kim Kardashian de Pakistan“.

- Romanul de 23 de ani care a socat Germania dupa ce si-a ucis sefa si a indus in eroare autoritatile incercand sa faca crima sa para sinucidere a fost condamnat la inchisoare pe viata.

- Un barbat implicat intr-o disputa intre familii incheiata tragic in cadrul comunitatii de romi, un eveniment care a socat Italia in urma cu doi ani, a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata,...

- Un barbat de nationalitate romana in varsta de 49 de ani a fost condamnat pe viata la inchisoare de un tribunal din Marea Britanie. Romanul a fost inchis pentru un viol, dar era recidivist, iar judecatorii l-au considerat un pericol pentru societate.