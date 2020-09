Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent roman se zbate intre viața și moarte in Italia. Baiatul are 15 ani și și-a dat foc, vineri dimineața, inainte de a merge la școala. Tatal puștiului a sarit sa stinga flacarile și a suferit și el arsuri severe, informeaza Il Messaggero. Cumplitul eveniment a avut loc in orașul Velletri,…

- Polițiștii din Olt au prins un barbat de 30 de ani, pe numele caruia exista un mandat european de arestare emis de autoritațile italiene, pentru exploatarea prostituției.Potrivit IPJ Olt, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale cu sprijinul celor din cadrul Postului de Poliție Sprancenata au…

- Un camion a intrat cu toata viteza in curtea unei familii, omorand o fetița de trei ani care se juca la umbra cu bunica ei. The post Accident infiorator. O fetița de 3 ani a murit in curtea casei, fiind lovita de un camion. Soferul a murit zdrobit in cabina (Video) appeared first on Renasterea banateana…

- Tragedie in Pavia, Italia, unde un roman a murit pe loc dupa ce mașina pe care o conducea, Volkswagen Passat, s-a ciocnit frontal cu un Ford Transit. Accidentul s-a produs in seara zilei de duminica. In urma impactului extrem de puternic, șoferul mașinii Volkswagen Passat, un roman de 52 de ani, rezident…

- Accidentul s-a produs astazi, in timp ce victima incerca sa sudeze un gratar in curtea casei sale. Victima, in varsta de 35 de ani, din Bucșani, si-a gasit sfarsitul in urma unui accident stupid. In timp ce suda un gratar, in curtea casei sale, s-a electrocutat cu aparatul de sudura si a murit pe loc.…

- Un tanar roman din Italia a disparut pe cand avea doar 16 ani, in drumul spre școala, iar dupa aproape opt ani a fost gasit cu ajutorul unei emisiuni TV, scrie La Stampa. Rudele abia iși pot ține lacrimile: dupa opt ani l-au gasit Fernando. Și, intr-un videoclip transmis la emisiunea „Cine l-a vazut?”,…

- Un copil roman disparut in Italia și-a regait familia, la mai bine de opt ani de cand nu se mai știa nimic de el. Baiatul se dusese la școala și nu a mai revenit acasa, iar toata lumea a crezut ca este mort.

- Alin, in varsta de 38 de ani, este salvamar pe plaja "Bahia", in cea mai populara zona din Ostia, și este expert in curse cu obstacole, precum "Spartan Race". Daca nu ar fi avut aceasta pregatire, probabil ca baiețelul de 12 ani nu ar fi putut fi readus la viața, scrie La Repubblica. "Mi-am…