- Un tanar roman in varsta de doar 14 ani a provocat un adevarat dezastru in Austria. A furat masina unei politiste si a provocat un accident in care a distrus trei masini. Cinci oameni au fost raniti, iar un politist ajuns la fata locului a fost atacat, noteaza Kurier. Citește și: Aproape 300 de polițiști,…

- Politistii de frontiera de la punctul vamal Moravita au oprit noaptea trecuta un autoturism inmatriculat in Austria, in care se afla o minora cetatean roman. Niciun adult din masina nu era insotitor legal si nu avea dreptul legal de a o scoate pe fetita din tara. Politistii de frontiera din cadrul Punctului…

- La trei zile dupa un accident in care o femeie a fost la un pas sa-și piarda viața, poliția din Austria inca mai cauta șoferul de TIR care a provocat totul, scrie Krone . E posibil sa fie un camionagiu roman sau polonez, a anunțat un agent. Accidentul a fost unul spectaculos și neobișnuit in același…

- Cinci persoane au au fost ranite duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un autoturism care circula din sens opus, condus de un barbat fara permis si aflat sub influenta bauturilor alcoolice. Accidentul s-a produs in localitatea Topliceni din judetul Buzau, informeaza News.ro. Potrivit…

- Un roman este cautat in Italia dupa ce a provocat un accident grav intr-un tunel de pe autostrada A10, soldat cu un mort și doi raniți, apoi a disparut, scriu publicațiile Italy 24 News și Il Secolo XIX.