Un român de 14 ani a furat mașina unui polițist austriac și a făcut prăpăd pe străzi Un adolescent de 14 ani a furat mașina unui polițist, in Austria, și a provocat un accident, miercuri, 28 decembrie. Cinci persoane au fost ranite, un polițist atacat și trei mașini distruse, transmite Kurier, citat de g4media . Adolescentul a fost arestat preventiv. Accidentul s-a produs dupa ce o patrula de poliție a observat o mașina care fusese declarata furata și a inceput sa o urmareasca, intr-o cursa nebuna, uneori cu 150 km/h. Romanul era deja cunoscut de poliție, dupa ce a fost reclamat in repetate randuri pentru infracțiuni contra proprietații și trafic de droguri, dupa cum a confirmat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

