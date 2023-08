Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu afirma, miercuri, dupa intalnirea de la Ministerul Finantelor pe tema reducerii cheltuielilor bugetare, ca se au in vedere peste 50 de masuri. ”Sunt peste 50 de masuri (…) ele au fost discutat si in cadrul coalitiei. De fapt si de drept vorbim, din punctul meu de vedere,…

- ”Echipele de comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu au continuat actiunile de inspectie si control pe litoralul Marii Negre si in Rezervatia Biosferei ”Delta Dunarii”, fiind efectuate verificari la administratiile publice locale, administratorii plajelor, operatorii horeca etc”, anunta Garda…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in primul trimestru a l acestui an 6.979 lei pe gospodarie, sau 2.797 lei pe persoana, in crestere cu 5,2%, respectiv, cu 5,6% fata de trimestrul IV 2022. Cheltuielile totale medii lunare ale populatiei au fost in trimestrul I 2023, de 5.971 lei pe o gospodarie…

- Un investitor persoana fizica a investit in medie 35.000 de lei in oferta de listare de actiuni prin care Fondul Proprietatea (FP) a vandut actiuni ale producatorului de energie electrica Hidroelectrica (H2O), arata calculele realizate de ZF.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit pe raza localitatii Ostrov un autoturism care figureaza furat din Tulcea, la volanul caruia se afla un barbat fara permis de conducere.Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, in data 20.06.2023, politistii de frontiera din cadrul…

- Veniturile medii intr-o gospodarie din Romania au fost in 2022 de 6.464 de lei, in creștere cu 13,8% fața de anul 2021. Potrivit Institutului Național de Statistica, majoritatea veniturilor provenind din salarii. La capitolul cheltuielilor, ponderea cea mai mare a fost reprezentata de cheltuielile…

- Compania aeriana TAROM estimeaza pentru 2023 pierderi de 62,4 milioane lei, in scadere fața de anul trecut, si venituri totale de 2 miliarde de lei, iar salariul mediu al unui angajat este 2.120 de euro, conform proiectului de ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al TAROM, pus…

- Continue reading Greva din educație, ziua 4: Profesorii cer majorarea veniturilor tuturor angajatilor din educatie cu 25% si salariu la nivelul celui mediu brut pe economie, pentru debutanți, dupa negocierile din 25 mai cu Guvernul at Info real.