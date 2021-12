Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care a fost arestat dupa doua spargeri in Sint-Genesius-Rode a fost condamnat miercuri la 50 de luni de inchisoare de catre instanta penala din Bruxelles, scrie cotidianul belgian Nieuws Blad.Barbatul fusese condamnat de 16 ori in ultimii ani pentru fapte similare, mai ales in Italia.Romanul…

- Mircea Baluș este condamnat definitiv pentru infracțiuni la regimul circulației, respectiv conducere fara permis și a fugit din țara la mijlocul lunii noiembrie pentru a scapa de inchisoare.Era dat in urmarire generala, anunțul fiind postat și pe site-ul Poliției Romane.Curtea de Apel din Arad l-a condamnat…

- Un roman in varsta de 26 de ani a fost condamnat la inchisoare pe viața in Italia, pentru uciderea cu cruzime a fetiței de 18 luni a iubitei sale. Romanul ar fi violat copila și apoi a batut-o pana la...

- Un individ din Mangalia care voia sa fuga din tara prin vama Sculeni a fost prins de politistii de frontiera. Acesta fusese condamnat pentru furt calificat si trebuia sa ispaseasca un an de inchisoare. „La data de 2 decembrie, politistii din cadrul Biroului Urmariri Iasi au pus in aplicare un mandat…

- Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat definitiv marți de Curtea de Apel București la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul Transalpina 2, potrivit minutei de ședința. In prima instanța, Tribunalul București il achitase omul de afaceri, informeaza G4Media . Nelu Iordache a fost acuzat…

- Hicham Chaib, unul dintre foștii lideri ai gruparii Sharia4Belgium, a fost condamnat la închisoare pe viața și pierderea naționalitații belgiene pentru comiterea unui asasinat terorist în Siria, anunța la Libre Belgique.Chaib, în vârsta de 40 de ani, a fost condamnat…

- Omul de afaceri Sorin Gabriel Strutinsky a fost condamnat definitiv la inceputul lunii iulie 2020 la o pedeapsa de zece ani si opt luni de inchisoare, sentinta fiind definitiva si executorie. In data de 16 februarie 2021, Sorin Strutinsky s a predat la sediul Squadrei Mobile din Chestura de Politie…

- Cristian Daravoinea, șoferul roman de TIR, care locuia in Italia, a fost condamnat la 21 de ani de inchisoare. Barbatul și-a ucis iubita cu sange rece atunci cand aceasta l-ar fi anunțat ca vrea sa-l paraseasca. Tragedia a avut loc in bucataria casei lor din Nereto.