- Un roman a fost condamnat ca șef al operațiunii de trafic ilegal de migranți in care 39 de vietnamezi care erau transportați intr-o remorca frigorifica sigilata peste Canalul Manecii și-au pierdut viața, sufocați, relateaza The Guardian. De asemenea, doi șoferi au fost gasiți vinovați la Old Bailey…

- Germania, Franța, Italia și alte cinci state europene vor coordona inceputul campaniilor lor de vaccinare impotriva Covid-19, au declarat miniștrii țarilor din domeniul sanatații, relateaza The Guardian. La presiunea guvernelor, Agenția Europeana a medicamentului a devansat discuțiile pentru autorizare.…

- Seful Centrului pentru controlul si prevenirea bolilor din Hanoi a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru supraestimarea costurilor ehipamentelor folosite in testarea pentru Covid-19, relateaza The Guardian. Vietnamul este una dintre țarile cu cele mai bune rezultate in conținerea virusului Sars-CoV-2,…

- Proporția persoanelor din Anglia cu anticorpi pentru Sars-CoV-2 a scazut cu mai mult de un sfert in decurs de trei luni, au dezvaluit cercetatorii, alimentand ingrijorarile legate de reinfecție, scrie The Guardian. Aceasta este concluzia la incheierea unei noi etape a studiului React-2, care se bazeaza…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, arata ca in timp ce este așteptat un raspuns al Curții Constituționale pe tema pensiilor speciale, statul roman le platește sume uriașe celor care le incaseaza. Doar in ultimele 4 luni s-au platit peste 3 miliarde de lei pentru pensiile speciale. ”Risipa de bani continua,…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor continua negocierile privind relatiile comerciale post-Brexit de saptamana viitoare pana la Consiliul European din 15-16 octombrie, au declarat vineri surse diplomatice europene pentru Reuters. Runda de negocieri din aceasta…