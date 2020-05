Un român, cel mai bătrân bărbat din lume Dumitru Comanescu, in varsta de de 111 ani și 202 de zile, a devenit oficial cel mai batran barbat din lume, dupa ce britanicul Bob Weighton, declarat era cel mai longeviv barbat de pe planeta, a murit la varsta de 112 ani. Bob Weighton, recunoscut de Cartea Recordurilor drept cel mai longeviv barbat din lume, a murit joi de cancer la varsta de 112 ani, in apartamentul sau din Alton, Hampshire, localitate situata la aproximativ 90 de kilometri sud-vest de Londra, potrivit romaniatv . Britanicul și-a sarbatorit ultima zi de naștere in plina pandemie de COVID-19. Acesta s-a nascut in 1908 in Yorkshire,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Dumitru Comanescu s-a nascut pe 8 noiembrie 1908, la Provita de Jos, in Prahova. La Facultatea de Matematica l-a avut profesor pe Gheorghe Titeica, iar in Agronomie l-a avut ca mentor pe fondatorul Institutului de Cercetari Agronomice, Gheorghe Ionescu Sisesti. A lucrat timp de 70 de ani, iar la…

