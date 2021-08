Stiri pe aceeasi tema

- Un roman cautat de FBI pentru inșelaciune, spalare de bani și falsificare de pașapoarte a fost prins in București. Americanii anunțasera o recompensa de 750.000 de dolari pentru informații cu privire la acesta. Dumitru Daniel Bosogioiu, in varsta de 40 de ani, cautat de FBI pentru inșelaciuni prin mijloace…

- Operatorul aerian național TAROM a transportat, luni, aproximativ 200.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 in Vietnam, ca urmare a unei donații facute de catre statul roman. „In data de 23 august 2021, o aeronava TAROM Boeing 737-800 a efectuat un zbor umanitar in Republica Socialista Vietnam, pe ruta…

- Un șofer a fost inregistrat, duminica, de radarul poliției circuland cu o viteza de 288 de kilometri pe ora pe autostrada A3, tronsonul Campia Turzii – Nadașelu. Este un adevarat record pentru Romania, cea mai mare viteza cu care a fost prins un șofer fiind de 276 de km/h, in 2018, pe aceeași autostrada,…

- Barbatul suspectat ca si-a ucis cu sange rece sotia a fost prins dupa patru zile de cautari, in Capitala. Nicusor Valentin Faur, sotul educatoarei ucise in propria casa, a fost gasit, luni, de polițiști la cinci kilometri de locul crimei, in sectorul 2 al Capitalei. Acesta se ascunsese intr-un service…

- Un sofer roman de TIR a fost condamnat, in Franța, la 20 de luni de inchisoare, dupa ce a fost prins, luni, transportand 16 kilograme de cocaina in portul Calais. In fața instanței, barbatul in varsta de 25 de ani a precizat ca iși da seama de gravitatea faptei comise, insa credea ca transporta cannabis. …