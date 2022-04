Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Negru Voda, un cetatean turc care a trecut ilegal frontiera in Romania, din Republica Bulgaria. Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, in data de 07.04.2022, politistii de frontiera…

- Un cetatean afgan a fost depistat de politistii Garzii de Coasta in timp ce voia sa treaca ilegal frontiera in Romania din Bulgaria, ascuns in remorca unui autocamion, incarcat cu marfa din Turcia. "Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in Punctul de Trecere a Frontierei Negru…

- Copiii ucraineni care intra in Romania pe la Punctul de trecere a Frontierei de la Isaceea din județul Tulcea primesc, din partea polițiștilor de frontiera, jucarii.Purtatorul de cuvant al Garzii de Coasta, Andrei Ene, a declarat ca jucariile au fost stranse in cadrul unei campanii initiate de politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea granitei cu Bulgaria, patru barbati din Turcia, care au trecut ilegal frontiera in Romania din tara vecina anunta Garda de Coasta marti, 29 martie.Astfel, astazi, in jurul orei 06:00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat un cetatean sirian, cu rezidenta in Olanda, care a sprijinit doi conationali in trecerea ilegala a frontierei din Bulgaria in Romania, urmand sa-i transporte in vestul Europei. Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- In cadrul unei actiuni de combatere a migratiei ilegale, politistii de frontiera au depistat un cetatean sirian, cu rezidenta in Olanda, care a sprijinit doi conationali in trecerea ilegala a frontierei din Bulgaria in Romania, anunta Garda de Coasta luni, 21 februarie. Acestia intentionau ca ajunga…

- Politistii de frontiera din Cruceni au depistat, in urma unei actiuni pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, doisprezece cetateni din India si Pakistan care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania. Din cercetari s-a stabilit ca migrantii au fost sprijiniti de un cetatean roman,…

- Curtea sediului Administrației Domeniului Public (ADP) Sector 1 din Complexul social de serviciu Odaii al administrației publice locale conduse de primarul Clotilde Armand este plin de maldare de gunoaie. Dupa scandalul de anul trecut legat de strazile pline cu gramezi de gunoaie, care nu s-a incheiat…