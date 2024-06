Stiri pe aceeasi tema

- The government approved on Friday a Decision on the opening of the international border crossing point Giurgiu, Romania - Ruse, Bulgaria II, in ferry mode, for passengers and for the transport of motor vehicles with total weight up to 40 tonnes, with permanent operating schedule.

- Un barbat cu cetatenie moldoveneasca si romana, condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire grup infractional specializat in traficul international cu autoturisme furate pe teritoriul Frantei, a fost depistat si retinut, joi, de politistii de frontiera din Punctul…

- In contextul procesului electoral privind alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European, respectiv a alegerilor pentru autoritațile administrației publice locale, din data de 9 iunie 2024, autoritațile le aduc aminte cetațenilor romani cu domiciliul in Romania faptul ca exercitarea dreptului…

- Un minor din Brașov este cercetat pentru fals și uz de fals, dupa ce și-a modificat anul nașterii de pe cartea de identitate, din dorința de a putea intra in cluburile unde accesul este permis doar persoanelor majore, a transmis luni seara Jandarmeria Brașov.Baiatul a fost prins de jandarmi noaptea…

- Polițiștii de frontiera satmareni cerceteaza un cetațean maghiar care s-a prezentat la volanul unui autoturism deși nu avea permis de conducere. In data de 15 mai a.c., in jurul orei 02.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, județul Satu Mare s-a prezentat pentru a ieși din Romania un cetațean…

- Un sofer roman de TIR este cercetat penal dupa ce ar fi incercat sa scoata din tara 14 migranti din mai multe tari, care au fost gasiti ascunsi in porumbul transportat cu autovehiculul pe ruta Romania – Italia. Automarfarul a fost verificat la iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac.…

- In primele 3 luni ale anului 2024, autoritațile au capturat peste 14 milioane de țigarete, in valoare de peste 15 milioane de lei pe piața neagra. Circa 85% dintre capturi (12 milioane de țigarete de contrabanda) au fost inregistrate in zona de sud a țarii. Exista o creștere a traficului ilicit de produse…

- Un ucrainean in varsta de 34 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat la volanul unui autoturism care avea placuțe de inmatriculare provizorii emise in Germania, dar care nu puteau fi folosite pe teritoriul Romaniei. Ucraineanul s-a prezentat pe sensul de intrare in țara, in Punctul ...