- Tenismanul roman Nicholas David Ionel a urcat 8 locuri fata de saptamana trecuta si inregistreaza cea mai buna clasare din cariera in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), publicat luni, locul 227, potrivit Agerpres.Ionel (20 ani) este cel mai bune clasat roman si totodata singurul…

- Hoțul roman a fost surprins de camerele de supraveghere din mijlocul de transport in comun, chiar in momentul in care a sustras portofelele și telefoanele calatorilor.In imagini, se vede cum barbatul cauta oamenii adormiți in tramvai. In total, acesta a jefuit 6 persoane.Procuratura va iniția expulzarea…

- In timpul uneia dintre cele mai grave crize la energie, un roman a gasit o metoda inedita de a-și reduce semnificativ facturile. Barbatul și-a montat panouri solare la geamul apartamentului in care locuiește, pentru a nu mai scoate mulți bani din buzunar ca sa-și achite facturile.

- AC Milan, cu portarul roman Ciprian Tatarusanu intre buturi, a invins-o pe Hellas Verona cu scorul de 2-1 si a urcat pe podium in Serie A, duminica, dupa meciurile din etapa a 10-a a primei ligi italiene de fotbal, potrivit Agerpres.Campioana a deschis scorul prin autogolul lui Miguel Veloso (9), la…

- Mai mult, intr-un articol de opinie vorbește despre modificarea ordinii teritoriale europene. (CARTON) El subliniaza ca referendumurile de independența organizate de ruși in patru regiuni din Ucraina s-au desfașurat fara ca populația sa se impotriveasca.In urma cu cateva saptamani, Andrei Marga a declarat,…

- Sophie Stokes a spus ca patrupedul obișnuia sa iși odihneasca capul pe burta ei, iar in momentul in care s-a nascut Daisy, legatura lor a devenit instantaneu puternica. Acum, Sophie și Bonnie sunt cele mai bune prietene.

- Scumpirea facturilor la gaze, lumina și apa i-a ingrijorat foarte mult pe cetațenii țarii noastre. Incercand sa gaseasca tot felul de trucuri și idei pentru a reduce cheltuielile și de a face economie in propria locuința, un roman a gasit soluția pentru a plati cat mai puțin la utilitați. Ce ii sfatuiește…

- ■ la Viisoara, un conducator auto a depasit o coloana de vehicule si a avariat doua masini ■ avea 0,84 mg/l alcool pur in aerul expirat ■ alt nemtean a comis un accident in localitatea Oglinzi ■ Pe data de 21 septembrie, in jurul orei 19.00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Garcina au…