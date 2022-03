Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, 28 februarie, in jurul orei 23,00, un nou transport cu refugiati de la Vama Siret a ajuns in Neamt. De aceasta data este vorba despre 60 de tineri indieni care studiau in capitala Ucrainei si care incearca sa ajunga acasa. 27 dintre acestia au fost cazati la Colegiul Tehnic Danubiana si 32 de…

- ■ patru barbati, intre care doi romascani, au fost privati de libertate ■ sint acuzati ca au sustras masini si utilaje agricole din Italia si Franta, provocind un prejudiciu de circa 1,5 milioane de euro ■ au fost confiscate 22 de autoturisme (Mercedes, Maserati, BMW, JEEP, Fiat, Range Rover), 17 tractoare…

- Degetul unui roman, in varsta de 32 de ani, a fost gasit in fața unei companii de reciclare, in Italia. Barbatul și-a trimis prietenul sa il caute, iar autoritațile au descoperit ca acesta are mai multe condamnari precedente pentru infracțiuni contra patrimoniului.

- Tenismenul roman Marius Copil (31 ani, 280 ATP) a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului challenger de la Forli (Italia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 45.730 de euro. In optimi, Copil a fost invins, in doua seturi, scor 7-6 (4), 6-3, de americanul…

- Un roman din Italia a murit intr-un tragic accident, dupa ce TIR-ul pe care il conducea s-a izbit de o balustrada și rasturnat. Aceasta se indrepta spre Piacenza, dar un moment de neatenție i-a adus sfarșitul. Pasagerul din dreapta a supraviețuit impactului și se afla in afara oricarui pericol.

- Un roman din Italia care s-a urcat beat la volan a fost aproape ucis de catre un grup de oameni in care a intrat cu mașina. Persoanele l-au atacat și au aruncat cu pietre in geamurile mașinii barbatului.

- Prima amenda data la Roma pentru lipsa certificatului verde obligatoriu in mijloacele de transport in comun a fost data unui roman, in varsta de 50 de ani. Acesta a spus ca intentiona sa se vaccineze.