Focșaneanul Theo Istrate, stabilit in Marea Britanie, spune ca "in primavara a fost un singur om in comisie, acum erau 14. Peste 280.000 au votat in primele doua zile, in diaspora, iar pana la inchiderea urnelor se așteapta ca numarul sa ajunga la 300.000. Citește AICI detalii despre cum s-a desfașurat votul in diaspora.