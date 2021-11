Stiri pe aceeasi tema

- O familie de tineri romani a fost distrusa de o intamplare neașteptata in Italia, acolo unde soțul, care cauta sa se bucure de placerile oferite de o prostituata, și-a descoperit soția in timp ce negocia cu alt client, scrie portalul italian de știri Frosinone Web. Un roman care a mers cu un prieten…

- Un roman stabilit in Italia a mers intr-o seara, dupa mai multe pahare cu un prieten, la prostituate. A dat chiar peste soția lui, in timp ce incerca sa ademeneasca un client. Un cetațean italian in varsta de 32 de ani a fost condamnat zilele trecute la trei ani de inchisoare de o instanța din Roma,…

- O poveste tragi-comica s-a transformat intr-un dezastru cumplit pentru o familie de romani care au trait o perioada in Italia. Totul a inceput cand sotul, in cautare de placeri oferite de prostituate, a dat peste propria sotie, in timp ce discuta cu un posibil client, la Roma. Un italian de 32 de ani…

- Ar fi de ras, daca n-ar fi de plans, deoarece aceasta poveste reala are un final tragic. Un conational de-al nostru a mers cu un prieten la prostituate, la Roma. Dar nici nu-i trecea prin minte pe cine avea sa gaseasca acolo. A ramas socat cand a vazut cine era una dintre femeile care isi […] The post…

- Un roman dornic de distractie a mers pe o strada din Roma insotit de un prieten, stiind ca zona este frecventata de prostituate. Nu mica i-a fost insa mirarea cand a dat chiar peste sotia sa care discuta cu potentialii clienti.

- Un roman din Italia a vrut sa-și ofere cateva ore de placere și a plecat sa agațe o prostiuata la Roma. Insa intamplarea a facut ca a dat peste soția lui care era in negocieri cu un client.

- O familie de tineri romani a fost distrusa de o intamplare neașteptata, in Italia, acolo unde soțul, care cauta sa se bucure de placerile oferite de o prostituata, și-a descoperit soția in timp ce negocia cu alt client, scrie portalul italian de știri Frosinone Web . Sursa citata relateaza povestea…

- „De obicei cumpara sotia, nu prea fac cumparaturi in piata, dar scumpirile sunt evidente. De exemplu, in domeniul in care lucrez s-a triplat pretul masei lemnoase, s-a triplat pretul cherestelei, s-a dublat pretul la fierul beton pentru ca toate investitiile sunt mai scumpe. Si in piata se vede: scumpiri…