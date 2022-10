Stiri pe aceeasi tema

- Marian Spanu, primul socio roman din istoria lui Real Madrid, a fost invitat la GSP LIve și facut dezvaluiri despre fața mai puțin cunoscuta a lui Cristiano Ronaldo, cel mai bun marcator din istoria „albilor” (450 de goluri). Marian Spanu este un roman plecat in Spania in 1992, fan infocat Real Madrid.…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, urma sa intre in slujba la Catedrala Sf. Apostoli Petru și Pavel, cand a izbucnit incendiul la Palatul Arhiepiscopal din Constanța. Cu toate acestea, inaltul prelat nu a anulat-o, punand in pericol viața enoriașilor care au asistat la slujba. IPS Teodosie a ramas…

- „Sa stai intr-o cocioaba, sa te uiți pe aplicații și sa te simți in Palatul Buckingham, asta va fi viitorul. Și eu ma pregatesc pentru asta. Eu sunt nostalgic dupa un conducator ca Nicolae Ceaușescu, care a platit toate datoriile țarii acum 32 de ani, nu aveam un leu datorie externa, aveam fabrici,…

- Francesco Totti și Ilary Blasi s-au desparțit dupa o casnicie de 17 ani, plus 3 ani de relație. Legenda Romei s-a casatorit cu fosta prezentatoare TV in 2005, insa in luna iulie a acestui an, cei doi au emis cate un comunicat prin care anunța divorțul. Presa din Italia a vuit pe aceasta tema, știrea…

- Cristiano Ronaldo a rabufnit dupa vestea ca pleaca de la Manchester United. Despre starul portughez s-a vehiculat toata vara ca iși dorește sa plece de pe Old Trafford, nemulțumit ca echipa nu joaca in Champions League. CR7 n-a reacționat pana acum, dar ieri presa britanica și spaniola au dat ca sigur…

- Ryan Giggs (48 de ani), fostul mare jucator galez al lui Manchester United, e acuzat de fosta lui iubita, pe care a agresat-o in mod repetat timp de trei ani. „Mi-e frica și mie de ce ți-aș putea face”, i-a transmis odata. Risca cinci ani de inchisoare. Ryan Giggs e un nume-emblema in fotbalul britanic,…

- ■ un nemtean aflat in arest la domiciliu a ignorat interdictiile ■ baut fiind, a iesit cu masina la plimbare ■ cind a observat un echipaj de politie, a rulat inapoi si s-a tamponat cu o alta masina ■ Un barbat aflat in arest la domiciliu s-a saturat de stat inchis in casa, iar dupa […] Articolul A uitat…