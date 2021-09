Un român bea 18 litri de sucuri pe lună In pandemie piata a scazut cu 1,7% in volum, dar cu 8,8% in valoare, semn ca oamenii au cumparat produse mai ieftine. Romanii au cumparat anul trecut 4,1 miliarde de litri de bauturi racoritoare, pe care au platit 11 miliarde de lei, piata fiind in scadere in pandemie atat in volum (1,7%), cat si in ... The post Un roman bea 18 litri de sucuri pe luna appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

