Stiri pe aceeasi tema

- Un roman este pe lista persoanelor disparute in urma atacurilor gruparii Hamas in Israel, a anunțat, joi, președintele Israelului, Isaac Herzog, in timpul unei conferințe de presa. Președintele Israelului a facut, joi dimineața, declarații cu privire la bilanțul victimelor de pana acum. ”Este o mare…

- Ministrul de Externe din Republica Moldova, Nicu Popescu, anunta, miercuri, decesul unui cetatean moldovean in Israel. Barbatul avea 35 de ani si muncea in apropiere de Fasia Gaza. ”Cu profunda tristete, am primit vestea despre trecerea in nefiinta a unui cetatean moldovean in varsta de 35 de ani, care…

- Nu exista cetațeni moldoveni in lista persoanelor decedate sau luate ostatici, urmare a atacului „Hamas” asupra Israelului. Informația a fost oferita de ambasadorul R.Moldova in Israel, Alex Roitman, astazi in cadrul unui briefing de presa, noteaza Noi.md. "Continuam sa fim in contact cu autoritațile…

- Autoritațile israeliene au confirmat ca cel puțin 300 de persoane au fost ucise, peste 1.590 au fost ranite și alte zeci au fost capturate intr-o ofensiva fulgeratoare a mișcarii Hamas in sudul și centrul Israelului

- Autoritatile din Hawaii au publicat o lista cu 388 de persoane inca disparute, la mai bine de doua saptamani de la cele mai grave incendii din ultimul secol din Statele Unite, care au provocat moartea a cel putin 115 persoane pe insula Maui.

- Ministrul Mediului a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, despre scurgerile de informatii in cadrul programului Casa Verde si daca poate preciza care au fost concluziile Corpului de Control. “In legatura cu scurgerea de informatii despre care am citit si eu in presa, am solicitat Corpului…

- Salvatorii reiau in aceasta dimineata cautarile persoanelor disparute in mare la Eforie Nord si Vama Veche. Potrivit ISU Dobrogea se reiau cautarile in Eforie Nord si Vama Veche pentru persoanele disparute in apa.Amintim ca seara trecuta au fost efectuate cautari atat la Eforie Nord cat si la Vama Veche.…