Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2022, resursele de energie primara au scazut cu 1,8%, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,3% fața de aceeași perioada a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistica. A crescut productia din centralele electrice eoliene și din energie…

- Fabrica de Zahar Bod iși va relua producția de zahar din sfecla de zahar, anul viitor, fiind demarata deja procedura de negociere si achizitie de materie prima de la producatorii si asociatiile de producatori interesate, a anunțat Compania Best Achizitii, detinatoarea brand-ului “Zahar BOD”, dar si…

- Productia de energie primara a crescut anul trecut cu 2,9% comparativ cu anul precedent, importurile de resurse energetice au sporit cu 13,8%, consumul intern brut de energie a crescut cu 6%, iar consumul final energetic a inregistrat un avans de 7,9%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul…

- Elena Udrea a reacționat din pușcarie dupa ce ANAF a anunțat ca scoate la vanzare mai multe bunuri care ii aparțin. Referitor la stirea privind vanzarea bunurilor ce imi apartin, pentru a acoperi “ prejudiciul” din Gala Bute, spun ce-am spus si ieri (luni – nr.) in fata Instantei: nu doar ca stau abuziv…

- Un adolescent de 13 ani din Galati este cautat de politisti dupa ce a plecat de acasa, in urma unei discutii cu tatal sau, si nu a mai revenit. El s-a urcat intr-un tren cu destinatia Bucuresti. Persoanele care pot oferi informatii care sa duca la gasirea acestuia sunt rugate sa sune la numarul unic…

- Vantul puternic de duminica are și beneficii. Consumul de energie electrica al țarii a fost asigurat, in mare parte, din surse eoliene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Proiectul referitor la zonele cu emisii reduse este finalizat si poate fi aprobat oricand, dar ne trebuie doar o decizie politica, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe Richer s-a produs in aceasta dimineata, la ora locala 5:50, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul a avut intensitate II si s-a inregistrat la…