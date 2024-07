Stiri pe aceeasi tema

- De la jumatatea lunii iunie, un roman a fost inclus pe lista Europol a celor mai periculoși infractori dați in urmarire internaționala. Viorel Nae, poreclit ”Jaga”, este acuzat de autoritațile maghiare ca in august 1991 a batut cu o bara de fier un preot maghiar pana l-a ucis.

- Scandal uriaș la varful uneia dintre cele mai importante instituții din statul roman! Comisarul general adjunct al Garzii Naționale de Mediu, Marius Andrei Nița, a fost audiat deja de doua ori de procurorii DIICOT in dosarul judecatoarei din Suceava care se droga alaturi de interlopi și traficanți.…

- De ce se pierd turiștii amatori de drumeții pe insulele grecești? Este intrebarea la care au incercat sa raspunda jurnaliștii din Grecia care au chestionat in acest sens o serie de specialiști. Doua motive se profileaza in raspunsul general: ignoranța și supraestimarea forțelor. Realitatea este sumbra:…

- Robert Nica, fost lider al temutei grupari a Sportivilor, a reușit sa paraseasca Romania și sa se refugieze in Italia. Se pare ca acesta a luat legatura cu Mircea Nebunu, un alt fugar celebru și membru marcant al organizației criminale bucureștene.

- Ucraina se afla intr-o situație dificila in fața unui inamic care are, aparent, resurse nelimitate. Generalul (r) Alexandru Grumaz explica, intr-un interviu pentru „Adevarul”, la ce ne-am putea aștepta in perioada urmatoare.

- „Cu cata ușurința, doar la mirosul unor mici, au și uitat de parabola pe care le-o adreseaza Mantuitorul” - astfel iși incepe Ioan-Florin Florescu, un cunoscut și respectat preot roman misionar in Scoția, critica la adresa fariseilor care impart lumea in „ei” și „ceilalți”

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, anunta ca dupa 33 de ani de cautari, un fugar periculos a fost adus astazi in tara. Acesta este Kumarasamy Navaneethan, un cetatean srilankez, aflat pe lista celor mai cautati infractori. Ca urmare a unei bune colaborari intre politia romana si germana, acesta a fost…