Un roman a ajuns „vedeta” in Italia, dupa ce a incercat sa fure o ambulanța. Barbatul l-a amenințat pe șofer, in speranța ca va putea fugi cu mașina care venise sa-i acorde primul ajutor. Ce s-a intamplat, de fapt. Romanul s-a uitat la prea multe filme de acțiune. A vrut sa fure o ambulanța Deoarece […] The post Un roman a vrut sa fure o ambulanța in Italia. Cum l-a amenințat pe șofer appeared first on IMPACT .