- Un roman și-a injunghiat soția chiar in Ajunul Craciunului. Scena de-a dreptul cutremuratoare a avut loc in Italia. Pe atunci, partenera lui de viața, o romanca pe nume Mihaela, a fost gasita intr-o balta de sange, pe podea. Cei doi soți erau stabiliți de mai multa vreme in Lombardore, provincia Torino.

- „Am contestat. Eu zic ca azi, cand se voteaza bugetul, era subiectul principal, sa vedem ce felii se dau. Ca poporul asta va trai mai bine in funcție de banii țarii.Dupa sarbatori ne așteptam sa ne cheme. Dosarele se vor conexa. Se lucreaza la foc automat. Un jurnalist roman daca ar fi facut lucrurl…

- Un roman din Italia a fost inchis, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele jandarmilor. Aceștia au descoperit ca barbatul circula cu un camion furat și avea in interiorul lui mai multe instrumente, care urmau sa fie folosite pentru o spargere.

- Un roman care a fost arestat, dupa ce a dat doua spargeri in Sint-Genesius-Rode a fost condamnat la 50 de luni de inchisoare de catre instanța penala din Bruxelles. Barbatul fusese condamnat de 16 ori in ultimii ani pentru fapte similare, in Italia.

- Un conflict care a izbucnit intre doi barbati, marti, in municipiul Turda din judetul Cluj s-a lasat o tentativa de omor. Un barbat de 47 de ani l-a lovit cu un cuțit pe un altul, de 31 de ani, in zona capului si a fugit de la locul faptei.

- Apar noi detalii șocante despre crima din Neamț, acolo unde un tata și-a injunghiat, sambata dimineața, fiicele gemene. In timpul conflictului din casa groazei, fiul celor doi soți, in varsta de 10 ani, a fugit din locuința parinților, la un vecin, ulterior fiind transportat la spital, prezentand…

- O femeie in varsta de 38 de ani, din Neamt a reusit sa fuga in timp ce era escortata de politisti pentru a fi incarcerata in arestul IPJ Bacau. Femeia avea emis pe numele sau un mandat de arestare pentru furturi comise in Italia. “In dupa-amiaza zilei de 04 noiembrie a.c., o femeie de 38 […] Articolul…

- Mirel Joaca Bine, un roman in varsta de 34 de ani stabilit in Italia, a fost impuscat mortal in timpul unui jaf.Mirel Joaca Bine, un roman originar din judetul Brasov, dar stabilit in Italia, a murit, luni, 25 octombrie 2021, in localitatea Santopadre din Italia, in timpul unui jaf pe care l-a comis…