- Un roman de 55 de ani, Remus H., a fost declarat mort in urma unui accident rutier petrecut pe o autostrada din Austria. O mașina a lovit cu putere din spate autoturismul sau, iar șoferul a murit pe loc. Numai...

- Procuratura districtului Szolnok din Ungaria a pus sub acuzare un roman de 35 de ani, suspectat de trafic de persoane. Barbatul urma sa primeasca 1.000 de euro ca sa treaca ilegal 20 de migranti in Austria.

- Un barbat din Austria a ascuns timp de peste un an trupul neinsufletit al mamei sale in subsolul locuintei pentru a beneficia de pensia acesteia, le-a declarat el anchetatorilor, relateaza agentia DPA. Barbatul in varsta de 66 de ani a recurs la aceste fapte de teama ca va pierde locuinta,…

- Proiectul E-facturare va intra in teste pe 15 septembrie, iar de la 1 octombrie sa fie online, a declarat, miercuri, premierul Florin Citu, care a subliniat ca digitalizarea este prioritate zero in domeniul fiscalitatii. „Am vrut sa avem aceasta intalnire pe E-facturare pentru a vedea progresul. Am…

- Cadavrul unei femei in varsta de 70 ani din localitatea Gadinti a fost recuperat de pompieri dintr-o fantana, la capatul unei interventii dificile care a durat peste doua ore, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, maiorul Andrei Grancea, potrivit…

- In fata numarului tot mai mare de cazuri noi de COVID, autoritatile din capitala Austriei inaspresc restrictiile, transmite Televiziunea Romana. De la data de 1 septembrie, in Viena, prezentarea unui test negativ de COVID devine obligatorie. Testul negativ va fi necesar pentru participarea…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Curtici au descoperit, miercuri dimineata, intr-un tren international care avea ca destinatie Austria, un cetatean afgan, in varsta de 15 ani, ascuns in geamantanul care apartinea unui pasager, cetatean roman.