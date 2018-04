Un român a tâlhărit şi bătut o bătrână din Spania La intrarea in locuința, agresorul s-a strecurat prin spatele ei și a izbit-o cu capul de ușa de metal. Apoi a lovit-o cu pumnii și picioarele, noteaza newsromania.net.



Atacatorul a fugit cu poșeta femeii din care a luat banii și apoi a aruncat-o. Victima a fost transportata de urgența la spital unde a ramas internata mai multe zile.



La patru zile distanța atacatorul a fost identificat de polițiștii spanioli ca fiind Stoian Marcel Gongu, condamnat in 2006 pentru un omor comis in Cadiz, Spania. In 2014 el a fost eliberat și s-a stabilit la Algeciras, in sudul Spaniei, aproape… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

