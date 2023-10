Stiri pe aceeasi tema

- Vameșii germani au facut o descoperire surprinzatoare pe autostrada 44, langa Werl (districtul Soest), atunci cand au oprit o duba condusa de un șofer roman, care conținea bunuri furate in valoare de aproximativ 350.000 de euro, de la o companie din Baunatal.

- Duminica, 8 octombrie 2023, un cetațean roman a fost arestat de Poliția Federala din Trier, fiind suspectat de contrabanda cu straini, relateaza portalul regional de știri Lokalo.Potrivit primelor investigații, șoferul roman a luat in Franța patru cetațeni moldoveni, toți barbați, cu varste cuprinse…

- ULTIMA ORA… Conform site-ul de știri și investigații media G4Media.ro, președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins in flagrant, de catre procurorii DNA, in timp ce ar fi primit o mita de 1,25 milioane de lei pentru acordarea unui contract. Conform aceluiași site, la aceasta…

- Un barbat de 42 de ani, pe numele caruia autoritațile franceze au emis un mandat european de arestare, a fost prins vineri de poilițiștii din Bacau.Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Bacau, impreuna cu polițiștii din Moinești, au desfașurat vineri activitati specifice in…

- Un recidivist roman a ajuns din nou dupa gratii. Barbatul a fost prins furand branza dintr-un supermarket din Milano, unde a iscat o adevarata bataie cu agentul de paza care l-a prins in timp ce sustragea produse in valoare de 133 euro.

- Un barbat din Targu Jiu a fost prins de polițiștii locali sambata dimineața, in timp ce talharea o femeie. Astfel, barbatul a fost depistat in flagrant in timp ce talharea de o poșeta o femeie, de 68 ani, din Targu Jiu. Suspectul a fost reținut și condus la sediul Poliției Municipiului Targu Jiu, unde…

- Un tanar de 30 de ani, din comuna Ștefan cel Mare, urmarit la nivel național și internațional pentru mai multe infracțiuni, printre care viol și tentativa de omor, a fost prins de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, in colaborare cu polițiștii oneșteni. Cel in cauza se sustragea…

- Potrivit IPJ, in data de 2 august a.c., in jurul orei 08.45, politistii din cadrul Politiei municipiului Ramnicu Sarat, aflati in serviciul de patrulare pe o strada din municipiu, au observat un barbat in proximitatea unei farmacii, care avea un bagaj voluminos si manifesta un comportament agitat.