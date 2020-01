Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a petrecut in Italia, dupa ce barbatul, pe nume Petru Lucaci, fusese dat in urmarire internationala pentru ca si-a maltratat iubita si apoi a incercat sa o incendieze. Barbatul a suferit arsuri foarte grave, iar medicii sunt rezervati in privinta sanselor de supravietuire.

- Un roman din Italia a primit 16 ani de inchisoare pentru o crima sangeroasa. Individul și-a ucis prietenul de pahar, și el tot roman, infigandu-i o sticla sparta in gat. Așa l-au gasit, fara suflare, echipajele medicale și nu au mai putut sa faca nimic pentru el.Inițial, Ghorghița Tudorache a primit…

- Crima devastatoare a șocat orașul Alcorcon, din Spania, iar presa spaniola a mediatizat cazul imediat dupa ce s-au aflat primele detalii. Victima a fost o minora de 17 ani, romanca, care a fost injunghiata mortal in abdomen.

- Miscarea 5 Stele (M5S), partid aflat la guvernare in Italia, a folosit in secret metode similare cu ale Cambridge Analytica pentru a colecta date in masa despre profilurile votantilor inaintea unor alegeri din 2013 si 2014, conform unor relatari din media, preluate de DPA, potrivit Agerpres.Colectarea…

- ■ unul din inculpati, aflat in executarea unei pedepse de 11 ani de inchisoare, vine din nou la judecata ■ impreuna cu un alt tinar a snopit in bataie un consatean, abandonindu-l in frig ■ tinerii pierdusera un proces cu victima ■ Gheorghe Stefanoaia, din localitatea Raucesti, aflat in executarea unei…

- Artista in varsta de 55 de ani a fost ucisa cu bestialitate la cateva zile dupa Craciunul din 2013, fiind lovita in mod repetat cu un obiect contondent in dormitorul situat la parter al vilei de lux apartinand unor prieteni care i-o lasasera in grija, pe perioada vacantei. Cristian Sabou, din Dej, a…

- Un sofer roman de TIR este obligat sa plateasca despagubiri de un milion de euro familiilor victimelor unui accident pe care l-a provocat in urma cu aproape doi ani si jumatate. Ilim Bildan a comis un...

- Crima infioratoare, seara trecuta, in Anzio Colonia, un oras din Lazio, Italia. Un cunoscut avocat in varsta de 57 de ani a fost ucis cu salbaticie, fiind gasit mort in biroul sau din via Ardeatina. Atacul a avut loc marți seara, in jurul orei 19.00. Din primele informatii, intre italian si fosta sa…