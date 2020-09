Un roman a facut turul Ungariei pe bicicleta. Bagoly Levente a strabatut 1.240 de kilometri in mai putin de 5 zile si a dormit in total cat dorm altii intr-o noapte.

„Cursa asta din Ungaria am terminat-o in 4 zile si 23 de ore si in tot acest timp am dormit vreo 7 ore am calculat in total. Primele zile am dormit cate 45 de minute, iar apoi am inceput sa dorm mai mult”, a spus Bagoly Levente, informeaza Mediafax.

Ciclistul din Covasna susține ca e mai important sa fii pregatit din punct…