- Domul din orasul german Koln a fost evacuat vineri de frica unui atac terorist, un suspect roman fiind arestat preventiv, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane citate de publicatiile Express si Sachsische Zeitung.

- Domul din orasul german Koln a fost evacuat vineri de teama unui atac terorist, un suspect roman fiind retinut, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane citate de publicatiile Express si Sachsische Zeitung.Incidentul de securitate a avut loc vineri dimineata in centrul orasului…

- Panica la un festival olandez! O persoana a murit, iar alte trei sunt in stare grava dupa ce o camioneta a intrat in pietoni, in noaptea de duminica spre luni, in apropierea festivalului Pinkpop din Olanda. Nu se stie deocamdata daca a fost un accident sau un act terorist. Incidentul a avut loc in jurul…

- Politia din Berlin a ranit prin impuscare un austriac in varsta de 53 de ani care a strigat si a agitat un cutit inauntrul unei catedrale din centrul capitalei germane, a anuntat duminica un purtator de cuvant al politiei, relateaza The Associated Press. Niciun indiciu nu arata imediat ca faptele austriacului…

- O fetita din clasa a VI-a a fost a fost transportata, luni, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Targu-Mures, dupa ce a cazut de la etajul intai al Scolii Gimnaziale nr. 7 Targu Mures, pe o fereastra deschisa, in timp ce mergea la ora de sport. Politia a deschis o ancheta. Seful Inspectoratului…