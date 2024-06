Stiri pe aceeasi tema

- O vacanța in Turcia s-a sfarșit tragic pentru o familie de romani. Soțul a murit strivit de mașina de teren care trebuia sa ii duca pe el, soția și copilul intr-o aventura pe munte. Vaduva a povestit in exclusivitate pentru Digi24 cum șoferii conduceau agresiv pe drumurile inguste pana cand mașina in…

- Ies la iveala noi detalii despre cumplitul accident de munca de la Ibanești. Cei patru muncitori au murit din cauza unor cantitați mari de amoniac și acid sulfuric de pe fundul bazinului pe care trebuiau sa-l curețe. Unul dintre angajații morți avea un bebeluș de numai o saptamana.

- Un cetatean roman a murit si alti doi au fost raniti in Congo, fiind ranita inca o persoana, cetatean al unui alt stat, anunta Ministerul de Externe. Incidentul are loc in contextul degradarii situatiei de securitate din aceasta tara. MAE aminteste ca pentru Congo este valabil un avertisment de calatorie…

- Mii de turiști aleg sa viziteze Turcia in fiecare an. Cel mai repede ajungeți la destinație cu avionul, dar pentru cei pasionați de drumuri lungi cu mașina, ei bine, și aceasta este o varianta buna. Cu mașina in Turcia. Tot ce trebui sa știți Daca va pregatiți pentru o vacanța de vis in Turcia și […]…

- Un tanar roman a fost condamnat in Germania, unde a provocat un accident mortal, conducand fara permis, in timp ce testa o mașina aproape distrusa pe care dorea sa o vanda. Chiar cel care ar fi vrut sa cumpere autoturismul a murit, pe scaunul pasagerului, relateaza Bild.Rupi G., acum in varsta de 22…

- Tragedie de proporții in Vaslui! Un barbat a murit strivit de un zid de beton, in timp ce munceala propria casa. Barbatul s-a stins din viața sub privirea ingrozita a fiului sau, care a incercat sa ai salveze viața. Nici eforturile medicilor nu au fost suficiente pentru a supraviețui.

- Un accident de circulație care a avut loc luni dupa-amiaza, in Tragwein (Austria Superioara) a lasat un bebeluș de cateva luni fara tata, scrie cotidianul Kronen Zeitung despre tragica moarte a unui șofer roman.In varsta de 35 de ani și rezident in Linz, romanul iși conducea betoniera pe B124, dinspre…

- Un roman, de 28 de ani, din italia, a primit o amenda usturatoare și a ramas fara mașina dupa ce a condus beat, fara permis, pe contrasens și vorbind la telefon. Incidentul s-a produs sambata noapte, in jurul orei 1.00. Localnicii din Legnano, un orasel de langa Milano, au sunat la politie dupa ce au…