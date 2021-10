Stiri pe aceeasi tema

- Vergica Gheaba, originar din Vrancea, in varsta de 53 de ani, a murit in Italia, la Colle Felicetta, in Abruzzo, dupa ce a cazut cu mașina intr-o prapastie. Vergica Gheaba, cunoscut ca „Virgilio”, era originar din Focșani și locuia la Celano. Potrivit publicației rotalianul.ro, barbatul lucra ca ingrijitor…

- Un barbat, in varsta de 52 ani, din localitatea Mlenauți, comuna Hudești, și-a pierdut viața, sambata seara, dupa ce a fost strivit de propriul autoturism. Incidentul s-a intamplat chiar la intrarea in gospodarie.

- Un barbat de 29 de ani din Polonia a decedat intr-un parc auto din Erfurt, Germania, dupa ce mașina de la care intenționa sa fure catalizatorul s-a prabușit peste el, a informat Bild.„Barbatul a taiat gardul unui reprezentanțe second-hand, apoi a ridicat un BMW pe un cric și s-a intins sub mașina pentru…

- In aceasta dimineața, polițiști de la Secția 6 Poliție Rurala Bozovici au fost sesizați despre faptul ca o persoana a cazut cu un utilaj forestier (TAF), intr-o prapastie din zona Țerova, de pe raza localitații Parvova. Echipajul Serviciului de Ambulanța care s-a deplasat la fața locului a constatat…

- Tragedie de nedescris intr-o familie din Galați! O fetița in varsta de un an și jumatate a murit, dupa ce unchiul ei a calcat-o cu mașina. Din primele informații, se pare ca micuța se juca in spatele autoutilitarei pe care barbatul o conducea, iar acesta nu a vazut-o in spatele vehiculului. Iata ce…

- Cei doi copii, de 2 ani, gemeni, care au cazut de la etajul 10 al unui bloc cin Ploiești au murit. medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. "In cursul acestei seri, in jurul orei 20.30 polițiștii Secției nr.2 de poliție Ploiești, au fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca…