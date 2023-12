Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit, joi, 26 octombrie, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un marfar care transporta cereale, la o trecere de cale ferata fara bariera de pe raza localitații Peretu, scrie Agerpres, care preia informații ISU, și Mesagerul de Teleorman.Potrivit primelor informații, femeia nu…

- (UPDATE) Potrivit martorilor, mai multe ambulanțe și echipaje de Poliție se indreapta dinspre Ungheni spre locul accidentului. Un accident teribil s-a produs, in aceasta seara, in regiunea satului Bahmut din raionul Calarași. Imagini de la fața locului au fost transmise redacției UNIMEDIA, de un martor…

- O noua tragedie s-a produs in Maramureș! O femeie care traversa strada a murit, dupa ce a fost lovita de o mașina. Aceasta avea 63 de ani și s-a stins din viața dupa ce un șofer de 21 de ani, care circula cu viteza in acea zona, a lovit-o.

- Fotograful Issam Abdullah a murit, iar 3 jurnalisti au fost raniti, inclusiv corespondentul Al Jazeera Carmen Joukhadar si fotograful Al Jazeera Elie Brakhia, intr-un bombardament israelian asupra lui Aita Shaab, in Liban. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional! ????Sensitive Images: Journalist…

- Accident tragic in Timișoara! Un medic cardiolog a murit in fața spitalului unde lucra, dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de o alta șoferița. In urma impactului, mașina acestuia a ajuns pe contrasens, iar mai apoi a fost lovit de doua TIR-uri. Impactul i-a fost fatal barbatului.

- O mama cu doi copii au ajuns la spital dupa ce au fost loviți de o mașina in Adjud. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, iar purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea spune ca victimele se aflau pe trecerea de pietoni. ,,Astazi, la ora 10:40, Dispeceratul SAJ Vrancea…

- O femeie in varsta de 46 de ani a murit in urma unui accident rutier. Alina se indrepta spre stația de autobuz pentru a merge la serviciu, insa a fost spulberata de un șofer in varsta de 30 de ani. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest care a rezultat 0.