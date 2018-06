Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au comunicat ca incidentul nu ar avea legatura cu terorismul, scrie news.ro. Politia din Paris a confirmat pentru CNN ca are loc o interventie la Rue des Petites Ecuries in arondismentul 10 al capitalei Frantei. Zona a fost izolata de catre ofiteri. Martorii sustin ca barbatul…

- Trei soldati si 13 teroristi au fost ucisi intr-un atac jihadist, respins de soldați,in Mali, sambata – 9 iunie, a anuntat ministerul Apararii din statul african Mali, care nu ofera mai multe detalii legate de circumstantele atacului. Armata statului Mali “a respins un atac terorist sambata dimineata…

- Aproximativ 40.000 de persoane au participat la protestele organizate sîmbata la Paris fata de politicile presedintelui Emmanuel Macron, anunta Politia din capitala Frantei. Potrivit Prefecturii Politiei din Paris, numarul participantilor la proteste a fost de aproximativ 40.000.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat sambata ca "Franta nu va mai fi la fel fara Noua Caledonie", intr-un discurs sustinut la Noumea, capitala arhipelagului francez din Pacific unde peste sase luni va avea loc un referendum privind independenta, informeaza AFP. Citește și: Cand…

- Manifestantii violenti, presupusi membri ai unor grupuri anarhiste de extrema-stanga, au deturnat protestul pasnic fata de reformele in domeniul muncii promovate de Administratia Emmanuel Macron. Autoritatile au comunicat ca aproximativ 1.200 de protestatari cu cagule au participat la manifestatie.…

- Un tribunal din Belgia l-a gasit vinovat pe Salah Abdeslam, singurul suspect ramas in viata in urma atacurilor teroriste de la Paris din 2015, de tentativa de omor, in cadrul unui schimb de focuri cu politia, scrie BBC.El a deschis focul asupra ofiterilor care perchezitionau un apartament…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca Administratia de la Paris va aloca 50 de milioane de euro sub forma de ajutoare umanitare de urgenta pentru Siria, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "In fata situatiei umanitare, Franta instituie un program de urgenta in valoare de 50 milioane…

- Luare de ostatici in Franța! Potrivit presei locale, tacatorul a intrat in supermarket, unde a deschis focul asupra unui ofiter de securitate, iar ulterior a luat mai multi ostatici. Fortele speciale de Politie au ajuns la supermarketul ”Super U”. Potrivit autoritatilor, atacatorul pretinde ca este…